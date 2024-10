Fedez escluso dall'inchiesta sugli ultras: testimonianza rimandata a tempo indefinito

La procura milanese ha deciso di posticipare a tempo indeterminato la prevista testimonianza del rapper. Nella prima lista di testimoni per l’inchiesta ‘Doppia curva’ era presente Federico Lucia, conosciuto come Fedez, ma dopo un confronto con i suoi avvocati, le autorità hanno scelto di rinviare la sua audizione. Il nome del rapper appare nell’ordinanza di custodia cautelare legata a Luca Lucci, il leader degli ultras rossoneri tra le 19 persone arrestate. Sebbene la sua testimonianza fosse inizialmente programmata per il sabato precedente, è stata successivamente cancellata in seguito a un’intesa tra le parti coinvolte.