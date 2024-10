Inchiesta sugli ultras: Zanetti audito per presunte pressioni e informazioni riservate riguardo ai biglietti della Curva Nord

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, è stato convocato dagli inquirenti giovedì 10 ottobre nell’ambito dell’inchiesta denominata “Doppia Curva”, che riguarda i gruppi ultras di Milan e Inter. Gli agenti stanno indagando su possibili pressioni esercitate dagli ultras della Curva Nord per ottenere un numero maggiore di biglietti nelle partite, che verrebbero poi rivenduti a prezzi elevati.

Durante le indagini, Zanetti avrebbe rivelato a Marco Ferdico, attuale leader della Nord e attualmente in carcere, che alcuni funzionari di polizia stessero tenendo sotto osservazione le curve. Questa informazione è emersa da una conversazione intercettata risalente a maggio 2023. Gli investigatori intendono chiarire ulteriormente questo aspetto, oltre alle presunte pressioni esercitate sul club. Anche l’allenatore Inzaghi è stato interrogato.

Mercoledì, è emersa un’intervista con Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, riguardo a un dialogo con Ferdico, il quale esprimeva preoccupazione per il limitato numero di biglietti “destinati” alla Curva Nord per la finale di Champions League. Inzaghi, secondo le registrazioni, avrebbe promesso a Ferdico che avrebbe discusso la questione con i dirigenti del club. Durante l’indagine, Inzaghi ha confermato di aver trasmesso alla società la richiesta della curva, aggiungendo di aver informato Ferdico con un messaggio: “Ho fatto il mio dovere”. Ha inoltre negato di essersi sentito sotto pressione, chiarendo di aver preso questi iniziative per mantenere il supporto da parte della curva in un’occasione tanto cruciale, specialmente dopo il recente boicottaggio dei tifosi nella finale di Coppa Italia.