Inaugurato il nuovo ponte per ciclisti e pedoni: “Una conquista per Pieve Emanuele”

Sono iniziati i lavori per il nuovo ponte ciclopedonale che collegherà il quartiere dei Pini con quello delle Rose, un progetto atteso da molto tempo. Negli ultimi giorni, è stato avviato un altro cantiere nell’ambito del programma PINQuA – Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare – finanziato dal Pnrr. Questo intervento riguarda la creazione del ponte ciclopedonale che porterà da un quartiere all’altro attraverso via dei Pini.

Il sindaco Pierluigi Costanzo ha espresso la sua soddisfazione, affermando che finalmente ci sarà un ampio ponte che, insieme ai numerosi percorsi ciclabili in fase di realizzazione, costituirà un collegamento fondamentale tra i due quartieri. “Se ne parla da decenni, ma ora sta diventando realtà”, ha continuato, evidenziando i cambiamenti che sta subendo via delle Rose, grazie a diverse iniziative come la ciclopedonale da Tigros, i lavori al Bosco degli Elfi, l’ampliamento della scuola Afol e la creazione di un nuovo Asilo Nido, oltre a un progetto residenziale. Questo permetterà al quartiere di assumere un ruolo chiave all’interno della comunità.

L’assessore all’urbanistica, Eugenio Rogliani, ha messo in evidenza la complessità di questo progetto, che si è sviluppato nel corso di quasi tre anni. “Quando abbiamo ricevuto notizie positive sul finanziamento, eravamo entusiasti. Tuttavia, ci sono stati momenti di difficile dialogo con Regione Lombardia e Aler. Abbiamo lavorato duramente per armonizzare tutte le posizioni, garantendo il supporto di Città Metropolitana per portare avanti sia l’idea che il progetto”, ha aggiunto, esprimendo il suo orgoglio per aver raggiunto questo traguardo, definendola una vittoria per Pieve Emanuele. La città si sta trasformando attraverso una continua attività di lavori pubblici, con cantieri che aprono e chiudono a ritmo sostenuto.

Molte delle opere programmate sono già state completate o sono attualmente in fase di sviluppo.