Il piano per l’ex Trotto a San Siro prevede la costruzione di 360 abitazioni per le persone anziane, segnando così l’avvio del primo progetto di alloggio per anziani a Milano

Milano ospiterà il primo progetto di abitazioni per anziani finanziato da investimenti istituzionali. Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) è coinvolta nella creazione di 360 unità abitative per la popolazione senior nell’area dell’ex Trotto, un ex ippodromo chiuso nel 2012 nel quartiere di San Siro. Questa iniziativa, sostenuta da Hines come co-investitore e responsabile dello sviluppo, mira a fornire alloggi in locazione a canone convenzionato.

Il progetto fa parte di una più vasta operazione di rigenerazione urbana e sociale presentata da Hines nel settembre 2023, che interesserà circa 130.000 metri quadrati nella città. Concretamente, CDP Real Asset SGR, attraverso il Fondo Nazionale dell’Abitare Sociale (Fnas), prevede di investire fino a 50 milioni di euro. Queste nuove risorse andranno a costituire il fondo Affordable Senior Housing ITA (AshITA, che in giapponese significa “domani”) e saranno gestite da Prelios SGR, con l’apertura a ulteriori investitori.

La collaborazione tra CDP e Finint prevede l’acquisto, da parte del fondo AshITA, di una parte dell’ex Trotto, dove si svilupperanno, in più fasi, residenze per anziani autosufficienti, accompagnate da servizi e nuovi spazi verdi accessibili alla comunità. L’obiettivo del fondo è di arrivare a un investimento totale di circa 250 milioni di euro. Il piano globale di riqualificazione dell’ex Trotto prevede in totale 700 abitazioni a canone convenzionato, pensate per una comunità multigenerazionale, comprendendo anche spazi per il social housing e per il senior housing.

L’intervento trasformerà un’area del capoluogo lombardo in un nuovo centro urbano in grado di accogliere più di tremila abitanti. Il progetto si fonda su elementi strutturali come il verde e spazi pubblici che copriranno 50 mila metri quadrati. Sarà realizzato un parco a forma di anello che ricorda la storicità della pista del Trotto, un parco centrale e dei percorsi pedonali verdi che connettono il nuovo distretto con l’area circostante. Inoltre, l’identità del luogo sarà tutelata attraverso un significativo recupero architettonico e la rifunzionalizzazione degli edifici tutelati. Il progetto ha già portato a termine le procedure per la stipula della Convenzione Urbanistica, con l’inizio dei lavori previsto entro la fine del 2025 e la prima fase di consegna degli spazi alla città dal 2027.