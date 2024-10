Tragedia in Val D'Aosta: Trovato senza vita Francesco Capuzzo, le ricerche si concludono in modo drammatico

Francesco Capuzzo, un trentatreenne residente a Basiglio, è stato tragicamente trovato senza vita in Val D’Aosta, dove era scomparso dal 24 settembre. Le operazioni di ricerca, purtroppo, si sono concluse in modo drammatico.

Il corpo dell’uomo è stato scoperto mercoledì scorso in un’area difficile nelle vicinanze delle vecchie miniere di Saint-Marcel, a circa 1600 metri di altitudine e 25 chilometri da Aosta. Capuzzo è caduto in un burrone, in una zona difficile da raggiungere.

Dopo che la sua auto, una Kia Rio nera, era stata rinvenuta chiusa e parcheggiata presso l’area pic-nic di Les Druges, i suoi famigliari avevano sperato in una possibile sopravvivenza. Purtroppo, l’esito delle ricerche è stato tragico.

Ora, le autorità stanno indagando per capire se la causa della morte sia da attribuire a un incidente oppure se si tratti di un atto volontario. Alcuni testimoni hanno riferito che Capuzzo aveva manifestato l’intenzione di intraprendere un’escursione in stile “survival”, ovvero un’attività di sopravvivenza in montagna.

Le indagini nell’area delle antiche miniere

Le indagini si sono focalizzate nell’area delle antiche miniere, caratterizzata da alpeggi e strutture abbandonate, con la speranza che il giovane potesse trovarsi in uno di questi posti. Anche i cani da ricerca sono stati attivati nelle missioni di recupero.

Le parole di cordoglio della sindaca Lidia Reale

“È con un grande senso di tristezza che esprimo il mio profondo rammarico per la perdita di Francesco Capuzzo, un ragazzo che è cresciuto a Basiglio e ha condiviso tanti momenti con i suoi amici fin dall’infanzia. La sua scomparsa ha generato grande preoccupazione in tutti noi, e nei giorni scorsi ho voluto manifestare la mia solidarietà personale e quella dell’intera comunità basigliese alla madre di Francesco.

Oggi, di fronte a questa triste conclusione, mi sento ancora più vicina a lei. La notizia ci ha profondamente colpiti e non ci sono parole in grado di lenire veramente il dolore di una perdita simile. I miei pensieri vanno alla mamma Paola e a tutti coloro che gli erano affezionati.”