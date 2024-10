Elly Schlein si esibisce al concerto degli Articolo 31 ad Assago: la segretaria del PD interpreta un brano rap insieme a J-Ax

Milano, 9 ottobre 2024 – Dopo le turbolenze degli ultimi dibattiti in Parlamento, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha deciso di prendersi una pausa dalla politica. Durante il concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago, ha preso parte al palco, esibendosi in un duetto con J-Ax. Indossava occhiali scuri e un audace completo di giacca e pantaloni di pelle rossi, completato da un cappello da cowboy. Nata nel ’85 e cresciuta con le canzoni degli Articolo 31, ha da sempre espresso il suo amore per la musica – tanto che organizza eventi di ascolto per il Festival di Sanremo sui social. Ha dimostrato di conoscere a menadito i testi, esibendosi con energia attraverso passi e movimenti tipici della cultura Hip Hop. Al termine della sua esibizione, che ha rapidamente fatto il giro dei social, ha ricevuto un’ovazione calorosa dal pubblico presente al Forum di Assago.