Protezione online dei giovani: regolamentare l'accesso digitale e verificare l'età per una maggiore sicurezza e privacy

Per garantire una protezione più robusta dei giovani online, è fondamentale regolare il loro accesso al vasto mondo digitale, incluso il controllo dell’età. Recentemente, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha concluso una consultazione con vari enti, associazioni e piattaforme di video con il consenso del Garante della privacy, approvando un progetto di regolamento per verificare l’età degli utenti dei servizi digitali.

I giovani hanno diritto a una protezione superiore da contenuti potenzialmente dannosi per il loro sviluppo fisico, mentale e morale, rendendo necessari controlli più rigorosi. Le piattaforme online avranno la responsabilità di implementare misure adeguate e proporzionate, garantendo elevati standard di riservatezza e sicurezza. Queste dovranno includere meccanismi affidabili per la verifica dell’età e strumenti di controllo parentale.

Inoltre, i ragazzi devono avere la possibilità di segnalare facilmente abusi o richiedere aiuto in situazioni di pericolo. Il nuovo regolamento di Agcom introduce un sistema di anonimato bilaterale e prevede l’intervento di enti terzi certificati per la convalida dell’età, che opereranno con la libertà di applicare i principi necessari, rispettando prioritariamente la privacy. La gestione dei dati sensibili, come quelli identificativi, le immagini e i video dei minori, richiede misure di protezione rafforzata.

Protezione dei giovani online

È fondamentale rafforzare le misure di sicurezza delle piattaforme per prevenire attacchi informatici.