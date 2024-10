Conclusi i lavori di restauro del monumento dedicato a Villoresi

È terminato il significativo intervento di restauro del monumento dedicato a Eugenio Villoresi, situato in piazza Leonardo Da Vinci. Le iniziative per la valorizzazione e il recupero di opere storiche in ricordo di personalità che hanno contribuito alla grandezza di Milano proseguono. Il restauro conservativo del monumento, originariamente posizionato in piazzale Luigi Cadorna e trasferito da oltre cinquant’anni in piazza Leonardo Da Vinci, è stato realizzato dalla Direzione Tecnica e Arredo Urbano del Comune di Milano, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano. L’intervento ha riguardato sia la parte in pietra del basamento, gravemente danneggiata a causa di diversi atti vandalici, sia la scultura bronzea di Villoresi, compromessa dall’azione di agenti atmosferici nel corso del tempo. L’assessora ai Servizi civici e generali, Gaia Romani, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di celebrare la conclusione di questo restauro e di presentare un programma ricco di lavori futuri. La cura per Milano, attraverso la valorizzazione e la conservazione dei suoi monumenti, è un obiettivo imprescindibile per noi. Impegnarsi per ogni luogo significa dare loro la dignità che meritano e garantire un diritto a chi li vive”. Nel 2025, parallelamente al termine di questi lavori, arriveranno anche le opere “Accumulazione Musicale e Seduta” di Arman nel Parco Sempione e il Monumento a Giuseppe Giacosa nei Giardini Pubblici Indro Montanelli.