Cernusco, la "Capitale 2025 dello sport inclusivo e del volontariato": tovagliette "intelligenti" nelle mense scolastiche e nuove iniziative per abbattere le barriere e promuovere l'accessibilità

Nuove iniziative in arrivo a Cernusco, che si prepara a diventare la “Capitale 2025 dello sport inclusivo e del volontariato”. Tra queste, l’introduzione di tovagliette “intelligenti” nelle mense scolastiche, pensate per supportare i bambini con difficoltà comunicative. Questi strumenti, realizzati in formato “usa e getta”, presentano simboli in realtà aumentata, come forchette e piatti, per facilitare l’espressione a chi ne ha bisogno. Le tovagliette saranno impiegate durante la pausa pranzo nelle scuole dell’infanzia e primarie. Il progetto è frutto della collaborazione tra il Centro diurno disabili “Il Fiore” e il Comune, che ha sostenuto la distribuzione nelle scuole Rita Levi Montalcini e Margherita Hack.

L’amministrazione comunale ha dichiarato che questa è solo un’iniziale iniziativa: nel prossimo bando per la mensa sarà inclusa una clausola per l’introduzione di tovagliette comunicative collegate a momenti didattici per studenti e insegnanti. Inoltre, è stato aperto un bando per supportare attività natatorie specialistiche destinate a persone con disabilità, un ulteriore passo per abbattere le barriere. La richiesta di aiuto richiede un’invalidità superiore al 75%. Queste azioni rappresentano un progresso significativo per la città, che a partire dal primo gennaio, avrà un nuovo ruolo ufficiale.

Giorgia Carenzi, assessora ai Servizi sociali, aveva espresso chiaramente il suo pensiero non appena la nomination era stata annunciata come Oscar: “Affrontiamo una sfida nel migliorare ulteriormente, collaborando con tutte le associazioni sportive e quelle che promuovono l’accessibilità. A Cernusco, questi ambiti lavorano spesso insieme, rendendo naturale il loro ruolo nell’interpretare questo messaggio. Guardiamo al futuro, non solo in relazione all’anno in cui saremo un punto di riferimento in Europa, ma anche nell’impegno quotidiano per garantire che lo sport sia veramente accessibile a tutti, a ogni livello”. Lo stesso approccio vale per il volontariato, da cui derivano le nuove iniziative che concretizzano le idee. Il progetto “Essere Capitale senza ostacoli” ha consentito all’amministrazione di connettersi con altre realtà europee e le relative istituzioni, ampliando le opportunità per gli atleti che non si lasciano intimidire dalla loro diversità. Si tratta di una visione ambiziosa, focalizzata sulla valorizzazione del settore no-profit, che si dedica a questa causa ogni giorno, spesso senza clamore.