Costruzione asilo nido a Rho bloccata da mesi: Quando riprenderanno i lavori per aumentare le disponibilità dei servizi comunali?

Uno dei progetti più significativi per “Rho, la città che cambia” consiste nella costruzione di un nuovo asilo nido da 60 posti in via San Martino, finanziato con un budget di 3,8 milioni di euro tramite il Pnrr. Tuttavia, i lavori sono bloccati da diversi mesi. “Perché non proseguono i lavori? Adesso nell’area ci sono solo monticelli di terra e rovi, con una grande buca e le reti arancioni distrutte dal vento,” lamenta un abitante della zona.

Il cartello afferma che i lavori si concluderanno entro il 4 dicembre 2024, ma sembra improbabile che ciò avvenga. Il Comune chiarisce che l’area di via San Martino era già stata interessata da interventi di bonifica per usi non residenziali nel 2021, ma per la costruzione dell’asilo si è resa necessaria una bonifica aggiuntiva. “Il 29 agosto 2023 sono stati avviati i lavori preliminari: gli operai hanno rimosso vegetazione, demolito le strutture in cemento armato residue dell’uso industriale,” riportano.

Dopo una prima attività di bonifica dal 29 settembre al 16 ottobre 2023, è stata effettuata una verifica per accertare la conformità del terreno per utilizzi scolastici. I risultati hanno rivelato la necessità di una bonifica ulteriore. Questa seconda fase si è svolta dal 2 al 9 luglio 2024, e una volta raggiunti i parametri idonei, è arrivato il via libera da parte dell’Arpa.

Entro il mese di ottobre, è previsto un incontro di verifica tra i tecnici del Comune, il geologo designato e un rappresentante dell’Arpa, che sarà dedicato alla raccolta di campioni. L’assessora ai lavori pubblici, Emiliana Brognoli, ha affermato: “Dopo aver ricevuto l’approvazione dall’Arpa, si potranno avviare i lavori per la costruzione del nuovo edificio, che si prevede durerà un anno e tre mesi, contribuendo così ad aumentare la disponibilità di asili nido comunali”.