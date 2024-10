Uomo di 48 anni cade dal terzo piano e si infilza su una recinzione: condizioni critiche e indagini in corso

Un uomo di 48 anni è caduto nel vuoto dal terzo piano e si è trovato infilzato su una recinzione, versando in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto a Cassina de’ Pecchi nella serata di giovedì 10 ottobre. Subito dopo la caduta, l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza in ospedale.

Evento e indagini in corso

L’evento si è verificato intorno alle 20, come segnalato dall’agenzia regionale per le emergenze. Al momento, i carabinieri della compagnia di Pioltello stanno indagando sulla situazione per chiarire la dinamica dell’accaduto. È ancora incerto se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. Dalla prima ricostruzione, sembra che l’uomo sia caduto dal terzo piano, fermando la sua caduta sulla recinzione sottostante.

Condizioni critiche e interventi di soccorso

Le sue condizioni sono critiche fin da subito, tanto che il 118 ha attivato un’ambulanza, un’automedica e un elisoccorso in codice rosso, in aggiunta all’intervento dei vigili del fuoco di Milano. Ora, l’uomo è ricoverato in ospedale, lottando tra la vita e la morte.