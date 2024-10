Artigiano in Fiera 2024: quali sono le date e il tema di quest’edizione?

Milano – Dal 30 novembre all’8 dicembre 2024 si svolgerà nuovamente a Fieramilano Rho l’evento Artigiano in Fiera. Questa manifestazione, molto amata, si terrà in otto padiglioni e accoglierà circa 2.800 artigiani provenienti da 90 diversi paesi, insieme a 27 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto. In preparazione per questa edizione dedicata all’artigianato e alle piccole imprese, è stata lanciata la nuova campagna pubblicitaria. Per il terzo anno consecutivo, si è realizzata in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design (Ied) e sarà visibile online e sui social media dell’evento, nonché sulla stampa periodica e locale, sulla radio, in TV e tramite affissioni, fino all’8 dicembre. Il tema scelto per il 2024 – ‘Essere Artigiano è una scelta di vita’ – è accompagnato da un’illustrazione vincente, frutto di un concorso tra 15 giovani creativi di vari percorsi di Ied Milano. L’opera, intitolata ‘Creazione Congiunta’, è realizzata dalla graphic designer guatemalteca di 23 anni, Mariana Porras, che vive a Milano da circa quattro anni. Essa simboleggia diverse generazioni di artigiani unite in un laboratorio, tutte accomunate dalla passione, dedizione e maestria per garantire la qualità. “Abbiamo sempre puntato sulle nuove generazioni e, per l’edizione 2024, proseguiamo nella collaborazione con Ied, certi del valore dei giovani talenti nel design,” ha dichiarato Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi.

Gestione Fiere Spa – Quest’anno abbiamo deciso di focalizzarci sul tema dell’artigianato come una vera e propria scelta di vita. Vogliamo sottolineare l’importanza del lavoro artigianale considerato come un’opzione creativa e consapevole. Il nostro approccio integra il rispetto per l’ambiente e le tradizioni locali con un forte senso di comunità, promuovendo al contempo innovazione e progresso tecnologico. Il manifesto adottato rappresenta i valori fondamentali di Artigiano in Fiera, che si impegna con rinnovato vigore a mettere in luce una nuova figura di artigiano.