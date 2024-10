Arrestato un ladro di formaggio: tentava di fuggire con 14 forme di Parmigiano

Arrestato un ladro di formaggio: tentava di scappare con 14 forme di Parmigiano. L’incidente è avvenuto martedì pomeriggio in un supermercato situato in via delle Forze Armate. Un uomo di 58 anni, originario della Romania, è stato prelevato in custodia con l’accusa di rapina impropria dopo aver cercato di portare via 14 forme di Parmigiano Reggiano, aggredendo la guardia che lo aveva scoperto. L’azione furtiva si è svolta intorno alle 17:30 nel supermercato Pam. Fingendosi un normale acquirente, l’uomo è riuscito a raggiungere il settore dei latticini e ha nascosto i 14 pezzi di formaggio all’interno di una borsa di plastica. Una volta avvicinatosi all’uscita senza pagare, è stato fermato dal personale di sicurezza, ma ha reagito in modo violento. È stato infine arrestato dagli agenti di polizia, mentre il formaggio è stato restituito al negozio.