Madre e figlio coinvolti in ricettazione e possesso illegale di armi: droga e pistole sequestrate in azienda a Cologno Monzese

In un’impresa situata in via Perugino a Cologno Monzese sono state rinvenute due pistole semiautomatiche e della droga, coinvolgendo una madre di 76 anni e suo figlio di 50. I due, proprietari dell’azienda, sono stati denunciati mercoledì per ricettazione, possesso illegale di armi e detenzione di sostanze narcotiche, dopo il sequestro di hashish e delle armi all’interno della loro attività.

I carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni hanno condotto controlli approfonditi in alcuni capannoni della zona industriale e il cane antidroga ha indirizzato le ricerche verso la loro ditta, specializzata in riparazioni e ricambi. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato 40 grammi di hashish e due pistole: una semiautomatica calibro 6×35 con la matricola cancellata e un’altra, marca Walter, risultata rubata nel 2008.

Successivamente, i controlli si sono estesi all’abitazione del figlio, dove sono stati sequestrati ulteriori 2 grammi di droga e 26.700 euro in contante, custoditi in una cassaforte. Le forze dell’ordine stanno attualmente investigando per rintracciare l’origine di quel denaro.