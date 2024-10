Le Olimpiadi invernali del 2026 trasformano Milano: Scirocco, uno spazio ibrido che connette e coinvolge la comunità

Le Olimpiadi invernali del 2026 stanno favorendo la riqualificazione di diverse zone di Milano, in particolare Rogoredo. Nella area di Santa Giulia, lo spazio Scirocco, un progetto ibrido derivante da Mare Culturale Urbano, sta creando connessioni significative. Questo percorso ha preso avvio grazie alla collaborazione tra Lendlease, impresa leader nel settore immobiliare responsabile dello sviluppo dell’intera area, e Mare Culturale Urbano, già attivo nella gestione di centri creativi come Cascina Torrette a San Siro e Cascina Merlata, che ora si espande nella piazza Modotti.

Nel cuore di Scirocco, gli abitanti del quartiere giocano un ruolo centrale, partecipando attivamente alle iniziative di riqualificazione, affiancati da artisti e musicisti. Le serate a Scirocco sono vivaci, con danze e canti che si trasformano in trenini festosi, tutto accompagnato dalle delizie culinarie dello chef Federico Boni; qui è possibile anche sorseggiare un aperitivo, gustare un buon caffè o rilassarsi con gli amici dopo cena. Il locale, che si estende per circa 500 metri quadri, si trova nell’ex mensa di Sky e prevede non solo un ampio bancone bar e un forno a vista per la pizza, ma anche due palchi per eventi: uno si trova nel centro della sala e l’altro all’esterno.

Andrea Capaldi, di Mare Culturale Urbano, sottolinea che “Scirocco porrà in primo piano la comunità locale e i nuovi residenti. Puntiamo a diventare un punto di riferimento sociale e culturale, uno spazio inclusivo per persone di tutte le età. Inoltre, implementeremo programmi formativi e di inserimento per i giovani nel settore della ristorazione e dell’accoglienza.”

Il progetto è parte integrante della rete di spazi ibridi approvati dal Comune, dove confluiscono il mondo degli affari e le iniziative sociali, unendo l’essenza di un’impresa privata a un impegno pubblico. Si tratta di una sfida che sta dando ottimi risultati.