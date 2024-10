A Milano è stata emessa una nuova allerta arancione, segnando un’altra giornata di apprensione: “Possibili precipitazioni fino a 100 mm”

Milano è nuovamente sotto avviso arancione, anticipando una giornata all’insegna dell’incertezza climatica: “Possibili accumuli fino a 100 mm di pioggia”.

A partire dalla mezzanotte di giovedì 10 ottobre, la città è soggetta a una doppia segnalazione meteo. Dopo il violento acquazzone di martedì scorso, che ha causato allagamenti e ha portato i corsi d’acqua vicini al tracimare, Milano si sta preparando ad affrontare un’altra giornata di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Quest’oggi, giovedì 10, ci si aspetta una doppia allerta arancione per quanto riguarda il rischio idrogeologico e idraulico: la prima è scattata mercoledì alle 21, mentre la seconda è attiva dalle ore 00:00.

Sul capoluogo lombardo e nelle zone settentrionali, si prevedono forti temporali. I fiumi da tenere sotto osservazione sono, come sempre, il Seveso, il Lambro e l’Olona, con il rischio che superino i loro argini.

“Si prevedono piogge che si propagano da sud-ovest a nord-est, con un’intensificazione prevista durante le prime ore del giorno. Le precipitazioni moderate o intense interesseranno le Alpi, le Prealpi e le aree limitrofe dell’alta pianura occidentale, alcuni eventi potrebbero essere caratterizzati da rovesci e temporali”, come riportato nel comunicato della protezione civile che ha emesso l’allerta.

Nella Valchiavenna, nella bassa Valtellina e nelle Orobie bergamasche, gli esperti stimano accumuli tra 80 e 120 mm nelle prossime 12 ore; nelle zone più elevate delle valli, si potrebbe arrivare a 120-160 mm. Sui Laghi e nelle Prealpi Varesine, lungo il Lario, nelle Prealpi Occidentali, in Alta Valtellina, in Valcamonica e nel Nodo Idraulico di Milano, si prevedono accumuli tra 50 e 100 mm in un arco temporale di 24 ore.

In occasione dell’allerta meteo, si raccomanda a tutti i residenti di prestare attenzione particolare nelle zone vulnerabili alle esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro, così come nei sottopassi. Si sottolinea, inoltre, l’importanza di non fermarsi sotto gli alberi o nelle immediate vicinanze di impalcature, dehors o tende. È fondamentale assicurare oggetti e vasi sui balconi e rimuovere qualsiasi manufatto che potrebbe essere sollevato dal maltempo. Questo avviso è stato diramato dal comune di Milano. Palazzo Marino ha comunicato che il centro operativo della protezione civile rimarrà attivo per il monitoraggio della situazione e per coordinare possibili interventi in città.