Un uomo, deluso per le perdite al videogioco, ha aggredito il barista, infliggendogli una ferita profonda con un cacciavite, da un orecchio fino al collo

Un uomo di 37 anni, di nazionalità egiziana, è stato arrestato martedì per lesioni personali gravi dopo aver aggredito un barista cinese di 51 anni in un locale di via George Sand. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30, quando il cliente, visibilmente alterato per aver perso somme considerevoli alle slot machine, ha ingaggiato una lite con il proprietario. Nella discussione, il barista ha tentato di allontanarlo, ma l’aggressore, in un eccesso di rabbia, ha afferrato un cacciavite e ha colpito l’uomo con diversi fendenti, provocando un grave taglio che andava dall’orecchio fino al collo. Dopo l’aggressione, la moglie della vittima ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine, che sono intervenute prontamente, arrestando l’aggressore. Il barista è stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda, dove i medici gli hanno suturato la ferita e gli hanno dato una prognosi di 10 giorni.