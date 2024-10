Un tributo alla Provvidenza: Milano celebra il suo caro Manzoni con una deliziosa torta in suo onore

Milano, 9 ottobre 2024 – È stata presentata a Milano “La Provvidenza”, una torta unica che celebra il grande Alessandro Manzoni. Questo dolce, che evoca il concetto di Provvidenza manzoniana, intesa come un simbolo di salvezza e speranza, è stato ideato dal ristorante Don Lisander. Questo locale, che esiste dal 1947 e prende il suo nome da Manzoni, è molto amato dai milanesi, che lo chiamavano affettuosamente “Don Lisander”. La torta ha un legame significativo con il famoso autore: si ispira a un dolce tradizionale della cultura contadina, preparato per festeggiare l’inizio dell’anno, noto come “carsenza”. Manzoni stesso pare abbia affermato: “El primm de l’ann se cumenza a’ mangia’ la carsenza” in occasione delle sue nozze con Teresa Borri Stampa, il 2 gennaio 1837.

La tradizione milanese del riutilizzo e un riferimento a Vienna

Nel XIX secolo, a Milano, il “carsenza de bombon” rappresentava il simbolo del riuso dolciario, una ricetta conservata attraverso le epoche. Questo dessert si realizzava principalmente con il pane bianco avanzato durante le festività natalizie, rielaborato con l’aggiunta di ingredienti dolci come mele e uva. Ogni famiglia lo preparava a modo proprio, includendo frutta secca, fichi o pere. Era consuetudine nascondere un fagiolo all’interno del dolce: chi lo trovava era certo di avere un anno fortunato. La tradizione di questo dolce era così radicata anche nella casa di Alessandro Manzoni che veniva menzionata nella corrispondenza familiare. “L’ispirazione mi è giunta a Vienna, assaporando la torta Sacher – racconta Stefano Marazzato, proprietario del Don Lisander –. Mi sono chiesto il motivo per cui Milano non avesse una propria torta, al di là del Panettone, che è un prodotto lievitato. Così abbiamo iniziato a esplorare la storia di Milano legata a Manzoni per scoprire se ci fosse un dolce a lui caro. Abbiamo così trovato che lo scrittore apprezzava la torta chiamata Carsenza, un dolce tipico della Lombardia preparato il primo giorno dell’anno”.

Le famose gocce di cioccolato del noto autore

Nel tradizionale dolce tipico, erano presenti ingredienti come farina, zucchero di canna, burro, mele o pere, uvette e fichi. Tuttavia, la versione innovativa del pastry chef Alessandro Servida prevede l’inclusione di gocce di cioccolato, un vero e proprio comfort food per Manzoni. Il risultato finale è una torta che racchiude perfettamente lo spirito manzoniano: semplice eppure elegante. In occasione di questo dolce, è stata creata una riproduzione del famoso ritratto di Alessandro Manzoni, realizzato da Francesco Hayez e attualmente esposto alla Pinacoteca di Brera a Milano. Tale illustrazione comparirà sulla confezione della torta. Il costo per il pubblico è di 40 euro e sarà accessibile esclusivamente presso il Don Lisander in via Manzoni.