Un punto di riferimento per gli studenti. Rappresentava l’autorità principale nel campo delle aziende familiari

Questa mattina, presso la Basilica di San Nazaro in Brolo, l’Università Bocconi rende omaggio a Guido Corbetta, professore ordinario di Corporate Strategy e autorevole specialista nel settore delle imprese familiari. Corbetta è scomparso all’età di 65 anni. Il presidente Andrea Sironi mette in evidenza le sue straordinarie qualità sia accademiche che professionali, insieme alla sua innata capacità di leadership caratterizzata dall’empatia e dalla cura verso gli altri, influenzata dalla sua fede e dal suo spirito di collaborazione. Francesco Billari, rettore dell’università, ricorda come Corbetta abbia instaurato numerosi legami, alcuni dei quali molto solidi: “A lui si deve l’idea di unire Bocconi con la Fondazione Del Vecchio, il che ha portato alla più grande donazione nella nostra storia”. Piercesare Fagioli, uno studente, racconta il suo primo incontro con Corbetta avvenuto prima della sua iscrizione: “Era pronto a offrirci una guida su come orientare il mio percorso accademico, dimostrando un interesse genuino per la mia situazione, nonostante non ci conoscessimo di persona”. Anche il collega Mario Amore, professore di Management e Tecnologia, lo ricorda come un “grande mentore”, evidenziando il suo spirito intraprendente, il suo ottimismo e la sua abilità di combinare la conoscenza pratica riguardante le aziende con un approccio scientifico rigoroso.