Un ladro ha fatto irruzione in un centro scommesse, brandendo una pistola contro l’impiegato e portando via l’intero incasso

Un uomo armato ha effettuato una rapina in una sala giochi a Legnano, minacciando il cassiere con una pistola e portando via tutto il denaro. L’episodio è avvenuto martedì sera intorno alle 21 in via Sempione. L’individuo, mascherato con un passamontagna, è entrato nel locale puntando l’arma contro l’impiegato e costringendolo a consegnare gli incassi.

Dopo aver racimolato circa 2mila euro in contante, il ladro è fuggito a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Gli agenti del commissariato locale sono giunti sul posto poco dopo, ma non hanno trovato il criminale. Hanno avviato le indagini per identificarlo, esaminando anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area.