Sergio Domenichini è accusato di aver assassinato Carmela Fabozzi in un tentativo di finanziare le proprie vacanze

Sergio Domenichini è stato ritenuto colpevole dell’omicidio di Carmela Fabozzi, un gesto compiuto per finanziare le sue vacanze. La Corte d’Appello di Milano ha confermato la pena dell’ergastolo per l’uomo. Domenichini, settantasettenne, è stato identificato come il responsabile dell’assassinio della pensionata di settantatre anni, tragicamente uccisa nella sua abitazione a Malnate (Varese) durante un furto. Con un passato di reati, l’uomo era stato arrestato nell’agosto del 2022. Secondo le indagini, avrebbe colpito la vittima ripetutamente alla testa con un vaso. Il suo intento era rubare gioielli e telefoni, venduti in parte in un compro oro per finanziare una vacanza al mare con la sua compagna. Domenichini aveva incontrato Fabozzi in un centro per anziani. Nonostante le sue continue negazioni, sostenendo di aver trovato la donna già priva di vita e di averla semplicemente derubata, i giudici non hanno creduto alla sua versione dei fatti.