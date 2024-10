Rozzano risponde a Fedez: “Questo non è il Bronx”

Fedez ha scatenato un vivace dibattito con la sua affermazione su Rozzano, “La nostra città non è un Bronx”. La reazione delle autorità locali e della comunità è stata immediata e decisa, a seguito delle dichiarazioni fatte dal famoso rapper, che lo scorso 22 aprile ha parlato durante un episodio avvenuto al locale milanese “The Club“, in seguito a una litigata con Cristiano Iovino, personal trainer di celebrità. Il rapper, originario di Rozzano, ha espresso frustrazione dicendo: “Lasciatemi stare, che l’ammazzo: io sono di Rozzano!”. Queste parole hanno riaperto sul web e sui media un acceso confronto sulla reputazione di Rozzano, spesso rappresentata come un’area problematica, caratterizzata da fenomeni di spaccio, degrado urbano e delinquenti, con quartieri popolari e alti tassi di abbandono scolastico. Tale rappresentazione ha sollevato le ire degli abitanti e del sindaco Gianni Ferretti, che in un videomessaggio ha affermato: “Basta con i luoghi comuni, ci opporremo a queste stigmatizzazioni”. Ferretti ha sottolineato che la maggior parte dei residenti è composta da persone rispettabili. Inoltre, ha evidenziato l’importanza del quartiere popolare più grande d’Italia e uno dei maggiori in Europa (con 14.500 abitanti negli edifici Aler), argomentando che i problemi di Rozzano non la rendono diversa da altre città italiane. Ha anche messo in luce le eccellenze locali, come la biblioteca di Cascina Grande, l’Osservatorio astronomico e il castello visconteo, ribadendo che “Questa è la vera Rozzano che desideriamo far conoscere, non quella dipinta come centro della malavita”.

Un gruppo di esponenti della comunità di Rozzano, tra cui il sindaco, ha firmato una lettera aperta in cui ribadiscono alcuni punti fondamentali. Parroci, dirigenti scolastici e presidenti di associazioni si uniscono nel sottolineare che la comunità è composta da individui che operano con integrità, si prendono cura dell’ambiente in cui vivono e crescono i propri figli in maniera dignitosa e corretta. Il quartiere Aler non è definibile come un ghetto; al contrario, si tratta di una comunità che si fonda su valori di condivisione, umanità, rispetto e solidarietà. Sebbene Rozzano, come molte altre città, presenti delle sfide e dei problemi, gli abitanti affrontano queste difficoltà con determinazione, responsabilità e ottimismo, senza tirarsi indietro.