Ritorna l’orario prolungato fino alle 16.30 nella scuola Margherita Hack

Dopo un inizio difficile, caratterizzato da orari limitati a causa della mancanza di personale, da ieri le tre scuole primarie del comprensivo Margherita Hack a San Donato hanno adottato l’orario completo, che va dalle 8.30 alle 16.30. A un mese dall’inizio delle lezioni, anche queste istituzioni stanno recuperando il normale andamento, nonostante alcune difficoltà e polemiche sollevate dalle famiglie.

“Abbiamo superato i problemi iniziali legati alla scarsità di insegnanti completando l’organico, anche grazie agli interpelli, ovvero inviti ufficiali inviati dall’ufficio scolastico regionale per coprire i posti liberi,” ha dichiarato il dirigente scolastico Enrico Sartori. “Speriamo che ora il clima tra le famiglie sia più sereno.”

La notizia dell’avvio dell’orario pieno è stata accolta positivamente anche dal Comune, che ha attivato un servizio provvisorio nelle settimane precedenti per garantire il tempo pieno in tutte le scuole elementari di San Donato. Il problema che ha colpito alcune scuole quest’anno non è da attribuire al Comune né ai dirigenti scolastici; tuttavia, l’amministrazione locale si impegna fin da ora a “prevenire il ripetersi di situazioni di disagio che hanno coinvolto gli alunni e le loro famiglie quest’anno,” come ha affermato l’assessore all’istruzione Valentina Marzani. “Proporremo misure preventive per evitare di dover affrontare nuovamente emergenze simili.”

L’episodio di San Donato evidenzia le difficoltà che molte famiglie stanno affrontando in vari contesti all’inizio del nuovo anno scolastico, dovute a una mancanza di personale che ha reso necessario un adeguamento degli orari.