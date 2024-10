Operazione in corso in Centrale: catturato il venditore di ossicodone

Operazione dei carabinieri nelle zone circostanti le stazioni ferroviarie Centrale e Rogoredo. Tra mercoledì e sabato della settimana scorsa, i militari delle Compagnie Duomo e Monforte hanno effettuato controlli su 1.600 individui, portando all’arresto di 6 persone e denunciando altre 13. Inoltre, sono stati esaminati 408 veicoli e 24 attività commerciali. In particolare, è stato arrestato un giovane egiziano di 19 anni per traffico di stupefacenti; il ragazzo aveva con sé cinque pacchetti contenenti 28 compresse ciascuno di ossicodone, un oppiaceo potentissimo spesso utilizzato come alternativa all’eroina a costi inferiori. Anche una farmacista di 74 anni, che avrebbe fornito i farmaci senza ricetta, è stata denunciata; la sua attività potrebbe subire la sospensione e la licenza potrebbe essere revocata.