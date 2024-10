Oggi si è svolta un’inchiesta riguardante gli ultras, durante la quale Inzaghi è stato intervistato riguardo alle conversazioni telefoniche con Ferdico

Oggi si è tenuto l’interrogatorio di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, in merito a presunti contatti con Marco Ferdico, leader della Curva nord, attualmente detenuto. L’audizione si è svolta in un ufficio off-site per sfuggire ai giornalisti che attendevano presso la questura di Milano.

Le indagini fanno parte di un’importante operazione della polizia che ha portato all’arresto di vari membri delle curve sud e nord dello stadio Meazza. Si è appreso che Inzaghi potrebbe essere coinvolto nei contatti con alcuni ultras. In vista della finale di Champions League contro il Manchester City, le due curve avevano concordato di suddividere i profitti dalla rivendita dei biglietti. Sembra che la Curva nord si sia rivolta a Inzaghi per assicurarsi i ticket.

Ferdico avrebbe detto: “Ci hanno dato mille biglietti. Facendo due conti, ne servirebbero 200 in più per essere tranquilli. Non per fare bagarinaggio, mister. Possiamo arrivare a 1.200 biglietti?”. Al tecnico, Ferdico aveva promesso un’operazione ‘onesta’, ma i biglietti, acquistati a 60 euro, venivano poi rivenduti fino a 800 euro. Inzaghi, rispondendo, menziona altri dirigenti nerazzurri: “Parlo con Ferri, con Zanetti, con Marotta…Parlo con loro”, evidenziando ulteriori dettagli emersi dalle intercettazioni.

Nei giorni a venire, verranno interrogati anche il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, e il capitano del Milan, Davide Calabria. Non è ancora stata fissata una data per queste audizioni. Si sta valutando la possibilità che successivamente siano ascoltati Hakan Çalhanoglu e Milan Skriniar. Nel frattempo, la Figc è in attesa dei documenti dell’inchiesta per esaminare eventuali comportamenti rilevanti secondo le normative sportive.