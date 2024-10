Nicola Bartolini ha raccontato di essere stato attaccato a Milano, ma ha anche sottolineato che il malvivente ha ricevuto numerosi colpi

Nicola Bartolini ha raccontato di un’aggressione subita a Milano mentre portava a passeggio il suo cane. Il colpevole, in cerca di un cellulare da rubare, ha scelto di affrontare la persona sbagliata. Bartolini, che ha conquistato la medaglia d’oro nel corpo libero ai Mondiali di Kitakyushu nel 2021, ha condiviso la sua esperienza sui social, corredando il post con immagini delle ferite lievi subite.

“È successo alle otto di sera, proprio davanti a casa mia,” ha detto l’atleta, evidenziando come lui non sia uscito peggio dalla situazione. “Invece di rubarmi il cellulare, il ladro ha ricevuto molti colpi in faccia,” ha aggiunto. Bartolini ha descritto la città come “un luogo raccapricciante.”

Ha mostrato una contusione sulla fronte e una lesione alla mano, sottolineando che “in questa giungla urbana non c’è sicurezza; ogni giorno ci sono incidenti di ogni tipo. Se fosse toccato a una donna o a una giovane indifesa, chissà come sarebbe potuta finire, mi considero fortunato ad aver ricevuto solo un colpo e senza dubbio il mio aggressore è stato più sfortunato,” ha concluso.