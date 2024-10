Milano resta colpita da condizioni meteorologiche avverse: sono attese altre piogge intense

Milano si prepara a nuove condizioni meteorologiche avverse: attese forti piogge.

Nella mattinata di giovedì 10 ottobre, la pioggia tornerà a manifestarsi. Secondo le previsioni degli esperti di 3Bmeteo, dopo una breve pausa, la città sarà nuovamente interessata dal maltempo. La nuova perturbazione, generata dalle residue vorticità dell’ex uragano Kirk, colpirà la metropoli lombarda.

“Giovedì, il sistema perturbato si muoverà verso il centro dell’Europa, estendendosi anche alla nostra nazione, coinvolgendo la parte meridionale della perturbazione”, ha affermato Manuel Mazzoleni di 3Bmeteo. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, le condizioni metodologiche inizieranno a deteriorarsi nel Nord-Ovest e in Lombardia, con piogge di notevole intensità che interesseranno la Liguria orientale, le Alpi occidentali e il settore centro-settentrionale della Lombardia.

Durante giovedì, il maltempo avvolgerà tutto il Nord e si estenderà parzialmente verso il Centro, presentando il rischio di forti piogge, in particolare nel Levante ligure, nella Toscana settentrionale, in Lombardia e nel Triveneto, con accumuli che potrebbero superare i 100 mm in alcune aree. Inoltre, si attende un peggioramento anche sulla Sardegna centro-occidentale e nelle regioni tirreniche del Sud, mentre le aree adriatiche centro-meridionali, lo Ionio e la Sicilia rimarranno per ora al riparo da queste condizioni avverse.

A Milano, in particolare, il maltempo si farà sentire nelle ore mattutine di giovedì. Successivamente, nel pomeriggio, un’aria più secca porterà a schiarite significative. Le temperature si manterranno tra i 13 e i 21°C.