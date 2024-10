Milano-Cortina 2026 ha ricevuto elogi dal Comitato Olimpico Internazionale per il suo villaggio olimpico

I lavori per Milano-Cortina 2026 procedono a ritmo sostenuto. Recentemente si è svolta una visita nei vari siti, iniziando dal Villaggio Olimpico di Porta Romana, dove le strutture iniziano a prendere forma.

L’intervento

“Siamo stati al Villaggio Olimpico e abbiamo constatato i progressi notevoli dei lavori – ha commentato Kristin Kloster, presidente della Commissione di coordinamento per Milano-Cortina 2026 e membro del Cio, durante una conferenza stampa post-visita ai luoghi Olimpici e Paralimpici di Milano. “Nel 2019, quando ho partecipato con la delegazione, non c’era nulla, solo due vecchi edifici. Oggi possiamo ammirare come quelli siano stati riqualificati e verranno lasciati in eredità alla comunità, un elemento cruciale nella decisione di assegnare le Olimpiadi a Milano-Cortina. Con l’arrivo della stagione invernale, ci saranno eventi di prova e ci prepariamo a entrare nella fase operativa.”

I volontari

Fino ad ora, sono pervenute 46mila domande per partecipare al programma di volontariato, un’indicazione significativa per l’organizzazione: “Siamo tutti concordi sul fatto che l’organizzazione di queste importanti Olimpiadi richieda la massima sinergia: Cio, Comitato Olimpico e i settori pubblico e privato devono collaborare. Abbiamo ricevuto rassicurazioni dal governo sulla volontà di garantire il successo dell’evento,” ha concluso Kloster.

Durante il punto stampa, è intervenuto anche Andrea Varnier, CEO della fondazione Milano Cortina, affermando: “Le polemiche riguardanti San Siro non influenzeranno i Giochi. Abbiamo già stabilito un accordo con la città e le due squadre per garantire la disponibilità dello stadio in un periodo definito. Questo ci consentirà di organizzare l’evento, effettuare prove e realizzare la cerimonia di apertura. Le attuali discussioni non incidono sulle nostre attività; continueremo come pianificato.”