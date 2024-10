L’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano si posiziona al quarto posto a livello globale nella classifica THE per la qualità della sua ricerca

L’Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) si è classificata come la quarta università a livello globale (assieme a Berkeley e Carnegie Mellon) per la qualità della ricerca, secondo la classifica THE (Times Higher Education) World University Ranking 2025. Con un punteggio di 99, è superata solamente dal Massachusetts Institute of Technology (99.7), Stanford (99.6) e Harvard (93.3). Il rettore Enrico Gherlone ha dichiarato: “Siamo profondamente orgogliosi del traguardo eccezionale conseguito da UniSR nel THE, che riconosce l’istituzione come un faro di qualità nella ricerca e nell’eccellenza didattica, elementi strettamente interconnessi e fondamentali per il progresso sociale fondato sulla conoscenza”. Dall’ateneo evidenziano anche che, nei campi della didattica, dell’ambiente di ricerca e del settore industriale, UniSR si distingue rispetto ai risultati medi delle altre istituzioni, mentre il suo posizionamento internazionale riflette il valore medio degli altri atenei. Inoltre, per quanto riguarda il settore didattico, l’università ha ottenuto il punteggio massimo di 100,00 nei dottorati. Nella classifica generale, Vita-Salute San Raffaele occupa una posizione tra la 201 e 250, risultando la quarta università italiana. UniSR ha raggiunto punteggi eccellenti (tra 98.4 e 99.7) in tutti gli indicatori legati alla qualità della ricerca, che hanno il maggior peso nel calcolo della classifica (30%), considerando impatto delle citazioni, eccellenza, forza e influenza della ricerca.