La polizia interviene per evacuarne una casa occupata, e successivamente il palazzo viene sigillato

Un edificio occupato è stato sgomberato dalla polizia, che ha poi provveduto a chiudere tutte le aperture. Un gruppo di agenti ha effettuato un’operazione nel quartiere Dergano, a Milano, dove alcuni senza tetto si erano insediati. I cittadini della zona avevano da tempo allertato le autorità riguardo al passaggio notturno di diverse persone. Ora, tuttavia, l’edificio non è più accessibile.

Questa mattina, una decina di poliziotti sono entrati nella struttura ubicata all’incrocio tra via Legnone e via Conte Verde. All’interno, hanno rinvenuto giacigli utilizzati probabilmente per riposare durante la notte, ma non c’erano persone presenti. Inoltre, i verbali hanno rivelato tracce di pasti consumati nei vari spazi dell’edificio occupato illegalmente. Gli agenti hanno quindi controllato l’area in attesa di un gruppo di operai, il cui compito era quello di sigillare porte e finestre, insieme a tutti gli accessi possibili.

Il destino dell’immobile resta incerto. Non si sa se verrà venduto a nuovi proprietari o se sarà ristrutturato. Tuttavia, è chiaro che la struttura, ormai in condizioni precarie, è destinata a essere demolita per far spazio a un nuovo progetto edilizio già pianificato.