Indagine sugli ultras, Inzaghi è previsto oggi in commissariato a causa delle conversazioni con Ferdico

Inchiesta sugli ultras, oggi Inzaghi interrogato in questura riguardo alle conversazioni con Ferdico.

Javier Zanetti e il capitano del Milan Davide Calabria saranno tra i prossimi ascoltati. Oggi si svolgerà l’interrogatorio di Simone Inzaghi a Milano, in relazione alle presunte pressioni esercitate da Marco Ferdico, leader della Curva Nord attualmente detenuto, riguardo alla distribuzione dei biglietti per la finale di Champions League contro il Manchester City, prevista per giugno 2023.

Le indagini, parte di una vasta operazione della polizia che ha portato all’arresto di esponenti delle curve Sud e Nord dello stadio San Siro, hanno rivelato che anche il tecnico dell’Inter risulta tra i contatti degli ultras. In vista della partita di Istanbul, le due curve avevano pianificato di dividersi i guadagni provenienti dalla rivendita dei biglietti. La Curva Nord, in particolare, si sarebbe rivolta a Inzaghi per ottenere i tagliandi.

“Te la faccio breve mister, ci hanno dato mille biglietti. Noi ci siamo fatti due conti, ne servono 200 in più per avere la sicurezza. Ma non per fare bagarinaggio mister. Possiamo arrivare a 1.200 biglietti?”, queste sono le parole di Ferdico, il quale promise a Inzaghi una rivendita ‘onesta’, promessa che non è stata mantenuta: quei biglietti sarebbero stati comprati a 60 euro e poi rivenduti anche a 800. Nelle trascrizioni delle intercettazioni, la risposta di Inzaghi coinvolge altri due membri nerazzurri: “Parlo con Ferri, con Zanetti, con Marotta… Parlo con loro”, si legge nei documenti.

Nei giorni a venire, si prevede di sentire sia Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, sia Davide Calabria, capitano del Milan. Le date delle audizioni non sono state ancora fissate. Si ipotizza che in seguito possano essere convocati Hakan Çalhanoglu e Milan Skriniar. Nel frattempo, la FIGC è in attesa di ricevere i documenti relativi all’inchiesta per esaminare eventuali comportamenti significativi in relazione alle normative sportive.