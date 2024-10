Il rinnovato aspetto di via Muzio: “Maggiore area per i cittadini, ma problemi con accampamenti e persone senza fissa dimora”

Un insieme di forme rosse e gialle, creato recentemente sul pavimento, arricchisce la riqualificazione di via Muzio, l’ultima “Piazza Aperta” promossa dal Comune. Questa strada, che si snoda perpendicolarmente a via Melchiorre Gioia, ha visto in parte la sua pedonalizzazione, con l’allargamento dei marciapiedi e l’installazione di piccoli alberi, rastrelliere per biciclette, panchine, oltre a due tavoli da picnic e uno da ping pong. Tutto ciò è stato pensato per rendere l’area più sicura per i bambini e più accogliente per i residenti. Anche se rimane una corsia per le auto e alcuni parcheggi. “È un’iniziativa favorevole, perché offre maggiore spazio ai cittadini, ma avrei voluto una chiusura totale per le vetture”, osserva Sara Salomoni, residente nelle vicinanze. “Adesso la strada appare più curata e vivace”, sottolinea Marina Giusti, che abita nel quartiere da cinquant’anni. “C’è più animazione: è un segno positivo delle trasformazioni avvenute a Gae Aulenti e Isola. Tuttavia, la situazione della sicurezza è preoccupante: di sera le panchine sono occupate da senza tetto e giovani che bevono. Inoltre, alcuni piccoli artigiani hanno chiuso: alcuni perché pensionati, altri perché non riuscivano più a coprire le spese”.