Giorgia Meloni e un parlamentare di Fratelli d’Italia sono coinvolti in un procedimento legale per un presunto inganno riguardo a una relazione sentimentale

Fabrizio Corona dovrà affrontare un processo insieme al giornalista Luca Arnaù per diffamazione aggravata. I due sono accusati di avere associato falsamente la premier Giorgia Meloni al deputato di Fratelli d’Italia, Manlio Messina, attraverso un articolo pubblicato su Dillingernews.it nell’ottobre 2023. La procura di Milano ha avviato la procedura per il giudizio nei loro confronti.

In seguito alla pubblicazione, sia Meloni che Messina hanno sporto denuncia e si sono costituiti parte civile nel procedimento, che comincerà il 21 gennaio presso l’ottava sezione penale di Milano. La premier sarà chiamata a testimoniare, come evidenziato dai pubblici ministeri Giovanni Tarzia e Letizia Mannella. All’epoca, Arnaù ricopriva il ruolo di direttore responsabile del sito di Corona, che secondo le indagini era sostanzialmente il caporedattore. È stato lo stesso ex agente fotografico a reperire la notizia, che sapeva essere infondata, ma ha cercato insistentemente di farla pubblicare.

Il 20 ottobre 2023, giorno della pubblicazione, Messina decise di rispondere tramite un breve post su Facebook. Nel suo messaggio, affermò di aver contattato direttamente Corona e di aver ricevuto conferma che la notizia riguardo a una relazione con Giorgia Meloni era priva di fondamento, sottolineando che l’informazione serviva solo a incrementare la visibilità del nuovo sito di Corona.