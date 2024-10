Furto di automobile nel parcheggio: due persone denunciate

La polizia statale ha sporto denuncia per ricettazione contro due uomini cileni, rispettivamente di 35 e 20 anni, e una donna di 34 anni. I due maschi sono stati anche denunciati per il possesso ingiustificato di strumenti da scasso e oggetti pericolosi. Recentemente, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro hanno localizzato a Corsico un’automobile già segnalata, con due individui all’interno. L’auto si è diretta verso alcuni garage in piazza 1° Maggio, dove gli occupanti hanno iniziato a scaricare dei trolley. Intervenuti sul posto, i poliziotti hanno ispezionato sia i trolley sia altre due valigie, trovando abbigliamento femminile, tre laptop, un paio di cuffie e il passaporto di una donna. Tutti gli oggetti risultavano rubati precedentemente nel parcheggio di un outlet a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia.