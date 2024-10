È una frenesia: una gara con il tempo

Quando sono giunta alla stazione di Cusano, ho trovato una situazione caotica: numerosi treni erano stati annullati. Non avevo altre opzioni di viaggio, così ho atteso il mio treno, che era in ritardo di venti minuti. Questo era ciò che indicava il tabellone e speravo che il tempo di attesa non aumentasse ulteriormente. Attualmente sono al secondo anno di Grafica presso la Naba e dovevo recarmi a Milano per il corso di Social media. Tra i pendolari in difficoltà a causa del guasto, c’era anche lei: la ventenne Greta Filippone. Nel pomeriggio ha deciso di tentare la fortuna: “Torno a casa per la pausa pranzo, poi riparto per la lezione delle 16.30. Ce la farò? Sembra quasi di essere al gioco d’azzardo.”