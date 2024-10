È stato inaugurato il Punto Salute: “Informazioni sui servizi medici”

Fnp Cisl e Cisl inaugurano il Punto salute presso la sede del sindacato dei pensionati in via Dante. I cittadini avranno la possibilità di ricevere informazioni e assistenza riguardo ai diritti e all’accesso alle cure sanitarie. “Il nostro scopo è fornire risposte immediate a coloro che, sovente, non sanno come procedere. C’è una questione rilevante con le liste d’attesa: molte persone devono attendere a lungo per una visita o un esame che il medico ha raccomandato entro 30 giorni, nonostante la legge stabilisca tempi precisi che devono essere rispettati”, chiarisce Luigi Maffezzoli di Fnp Cisl Milano Metropoli. “Inoltre, molti utenti non hanno chiarezza su come seguire procedure che possono cambiare, come nel caso del contrassegno per disabili. Qui offriremo informazioni utili per guidare i cittadini e supportarli”.

Presso il Punto salute di Cinisello, gli utenti possono ottenere assistenza su diverse questioni: ad esempio, cosa fare quando il medico richiede una visita in un periodo specifico e le liste di attesa nel sistema sanitario pubblico sono eccessivamente lunghe, oltre a come agire in caso di disservizi nelle strutture sanitarie locali. “Il Punto Salute non è un servizio di prenotazione per visite mediche, ma uno sportello dedicato ad ascoltare le esigenze dei pensionati e a fornire informazioni personalizzate”, conclude Carmelo Foti, coordinatore di zona della Fnp. Gli orari di apertura dello sportello sono ogni lunedì dalle 9:30 alle 12.