Attività intelligenti lungo le vie del Comune di Corsico collaborando con la Polizia locale di Cesano

Operazioni Smart della Polizia Locale di Corsico in collaborazione con Cesano Boscone

Si è concluso con esito positivo il programma di controlli straordinari che ha avuto luogo a settembre sulla viabilità, realizzato dalla Polizia Locale di Corsico in cooperazione con quella di Cesano Boscone.

Durante il mese di settembre, gli agenti di Corsico hanno partecipato a sei serate di monitoraggio nell’ambito dell’iniziativa Smart. Il comando di Corsico ha diretto operazioni significative, collaborando in vari interventi con gli agenti cesanesi.

Risultati dei controlli serali e notturni

Come riportato dal Comune, in queste sei serate di attività, gli agenti hanno effettuato numerosi controlli: sono state fermate e verificate 139 persone, mentre circa 80 veicoli sono stati controllati. Le operazioni hanno portato all’emissione di 25 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, che includevano la guida senza patente, sotto effetto di alcol, mancanza di assicurazione e revisione, sanzioni per divieto di sosta, inosservanza delle norme post-incidente, assenza delle cinture di sicurezza, non esibizione dei documenti e mancata presenza dei dispositivi luminosi sui veicoli.

In aggiunta, sono stati controllati anche negozi e situazioni di disturbo della quiete pubblica.

Sono stati condotti dieci controlli su vari tipi di esercizi commerciali. Inoltre, gli agenti hanno risposto a sette segnalazioni per rumori molesti e hanno effettuato alcoltest su 81 conducenti, di cui uno è risultato positivo, comportando denuncia, sanzione e ritiro della patente. Durante eventi e manifestazioni, sono stati effettuati sette controlli e, in seguito a sedici interventi su richiesta, un giovane è stato denunciato per uso improprio di una pistola a salve.

L’assessore Stefano Salcuni sottolinea l’importanza di tali controlli stradali nelle ore serali: “L’operato della Polizia Locale di Corsico è cruciale per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative. Recentemente, sono emerse evidenze di come molte persone non rispettino il Codice della Strada, esponendo se stessi e gli altri a rischi significativi e permanenti, compromettendo dunque la sicurezza collettiva.

La sicurezza stradale deve essere una priorità, perseguibile attraverso azioni concrete, come i servizi realizzati dalla Polizia Locale a settembre e i futuri investimenti tecnologici. Inoltre, voglio evidenziare anche l’impegno della polizia annonaria nei controlli commerciali. Un ringraziamento va a tutti gli agenti, ufficiali e al Comandante per la loro professionalità e dedizione.

Un grazie speciale anche al Comando di Cesano e al sindaco Marco Pozza, insieme all’assessora Maria Pulice, per l’importante cooperazione che hanno dimostrato.”