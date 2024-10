“Arrivo in ritardo al primo incontro”

Oggi segna il mio debutto come neolaureata e il mio treno doveva raggiungere Milano alle 8.10. Purtroppo, a quell’ora mi trovavo ancora ferma a Malnate. Questa esperienza, per Rebecca Pavone, una diciottenne iscritta al corso di Psicologia presso il San Raffaele, resterà impressa nella sua memoria, dato che è arrivata in aula con un’ora e mezza di ritardo. Racconta di provenire da Laveno Mombello e di aver intrapreso l’università proprio oggi. Era partita da casa con largo anticipo, ma a causa di un imprevisto tecnico ha subito ritardi e cancellazioni. Ha così perso una parte della lezione di Metodologia. È il suo primo anno come pendolare e spera che quanto accaduto oggi sia solo un episodio isolato.