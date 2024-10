A partire da stasera, mercoledì 9 ottobre, si prevedono intense precipitazioni: è stata emessa una nuova avviso di maltempo per Milano

A partire da questa sera, mercoledì 9 ottobre, Milano si prepara ad affrontare intensi fenomeni piovosi. Il Centro funzionale per il monitoraggio dei rischi naturali della Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo per la città. Negli comuni del sud-ovest milanese, invece, l’allerta è di tipo giallo a causa di possibili temporali.

Previsioni di forti piogge in arrivo a Milano

Nella giornata odierna, mercoledì 9 ottobre, è prevista un’allerta meteo in vigore fino a ulteriori comunicazioni. Il Comune di Milano ha fatto sapere che l’allerta gialla, indicante un rischio normale, sarà attiva dalle ore 15 fino alle 21; in questo intervallo di tempo, il livello di rischio salirà, trasformandosi in allerta arancione, che indica una situazione di rischio moderato per interferenze idrogeologiche.

Dopo le 21, l’allerta gialla per il rischio idrico continuerà fino alla mezzanotte, quando gradualmente diventerà arancione.

La popolazione è avvisata di prestare attenzione speciale nelle aree vulnerabili al rischio di esondazione dei fiumi e nei sottopassi. Inoltre, si raccomanda di evitare di sostare sotto alberi o nelle vicinanze di ponteggi nei cantieri, dehors e tende durante questo periodo di allerta.

È fondamentale garantire la stabilità di oggetti e vasi sui balconi, nonché di qualsiasi altro elemento che possa essere influenzato dal maltempo. È altrettanto essenziale fare attenzione alle condizioni atmosferiche durante le manifestazioni all’aperto, in modo da evitare situazioni pericolose.

La Protezione Civile ha attivato un sistema di allerta

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà in funzione per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi sul territorio. Gli abitanti che desiderano rimanere aggiornati sui rischi legati al meteo possono utilizzare il sistema di allerta della Protezione civile, iscrivendosi online o scaricando l’app gratuita disponibile per dispositivi IOS e Android.