A partire da questa sera, mercoledì 9 ottobre, sono previste intense precipitazioni: è stata emessa una nuova avvertenza meteorologica

A partire da questa sera, mercoledì 9 ottobre, si prevedono piogge intense a Milano: è stata emessa una nuova allerta meteo. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare la situazione e organizzare eventuali interventi necessari.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha lanciato un avviso per piogge molto forti che interesseranno la città di Milano a partire da stasera. Nei comuni del sudovest milanese, invece, il livello di allerta è giallo, relativo ai temporali.

Allerta arancione per il rischio idrogeologico in arrivo stasera. Il Comune di Milano fa sapere che l’allerta gialla, che indica un rischio ordinario, inizierà alle 15 e proseguirà fino alle 21, quando si passerà all’allerta arancione, segnalando un rischio moderato. Dopo la mezzanotte, l’allerta gialla per il rischio idrico sarà valida fino alla mezzanotte, quando il livello salirà nuovamente a arancione.

Si consiglia ai cittadini di prestare particolare attenzione in prossimità delle zone a rischio esondazione e dei sottopassi, oltre a evitare di sostare sotto alberi, nei pressi di cantieri e strutture temporanee durante questa allerta meteo.

È fondamentale garantirne la stabilità di oggetti e vasi sui balconi, così come di altri elementi suscettibili alle intemperie. È altrettanto essenziale prestare attenzione alle condizioni meteorologiche durante gli eventi all’aperto, per evitare situazioni rischiose.

Il servizio di allerta della Protezione civile

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile rimarrà attivo per monitorare la situazione e coordinare gli interventi necessari in città. I residenti che vogliono rimanere aggiornati sui pericoli legati al clima possono accedere al servizio di allerta, registrandosi online o scaricando l’app gratuita disponibile per i sistemi IOS e Android.