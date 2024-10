A Milano sono previsti due eventi di protesta contro gli sfratti

A Milano si organizzano due sit-in contro gli sfratti. Mercoledì 9 ottobre si svolgeranno due iniziative: la prima in via Lanfranco Della Pila (Niguarda) e la seconda in via Quarti. Questi eventi mirano a proteggere due famiglie dalle procedure di allontanamento dalle proprie abitazioni. L’iniziativa coincide con la giornata nazionale “Sfratti zero”. Durante la mattinata di mercoledì, rappresentanti di Unione inquilini, Cub e Rete per il diritto alla casa tenteranno di fermare due sfratti nella città. Il primo sit-in è dedicato alla richiesta di stoppare lo sfratto di un ottantenne invalido e con gravi problemi di salute, previsto per il 9 ottobre in via Lanfranco Della Pila 57, a Niguarda. Gli attivisti hanno spiegato che il secondo sfratto riguarda una famiglia di profughi palestinesi con due minori invalidi in via Quarti 28, a Baggio, fissato per le 9.30. Questa famiglia è considerata senza titolo perché in subaffitto e l’attuale legislazione non consente nessuna regolarizzazione, né l’accesso alle RST (residenze sociali temporanee). I movimenti per il diritto alla casa denunciano una situazione preoccupante, sottolineando che le istituzioni non offrono risposte adeguate, nemmeno nei casi più gravi che coinvolgono famiglie con minori, anziani o persone con disabilità. Spesso queste famiglie si trovano ad affrontare problematiche senza un adeguato supporto, ricevendo invece soluzioni temporanee e insufficienti.

Le organizzazioni in opposizione chiedono di posticipare gli sfratti, mirando a trovare soluzioni alternative che garantiscano la dignità. Pretendono che le autorità, sia nazionali che locali, si mobilitino concretamente per fronteggiare l’emergenza abitativa che colpisce un numero sempre crescente di persone. Si propone di partire dall’immediato utilizzo dei 16mila appartamenti inutilizzati di Aler e del Comune di Milano, oltre ai 300 appartamenti vuoti del Pat e circa 100 dell’Ats Milano, tutti di proprietà pubblica. Giovedì si svolgeranno eventi in diverse città italiane per celebrare la giornata internazionale Sfratti Zero, che quest’anno si integrerà con la settimana nazionale Vuoti Zero, promossa dal Forum per l’Abitare, dall’19 al 26 novembre, per denunciare l’assurdità degli immobili pubblici sfitti.