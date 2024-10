Un negozio è stato scoperto con una quantità di 15.000 capi d’abbigliamento di Zara sottratti

Il negozio scoperto con 15mila abiti rubati di Zara

I vestiti sono stati confiscati e il proprietario denunciato per ricettazione.

Oltre 15.000 articoli d’abbigliamento di origine illecita, per lo più del brand Zara, sono stati rinvenuti da agenti della finanza pavesi in un esercizio commerciale nel cuore di Vigevano. Durante le operazioni di controllo riguardanti la certificazione fiscale, i militari delle Fiamme Gialle hanno localizzato il negozio, dove predominavano gli abiti del noto marchio.

Un veloce riscontro con la casa madre ha rivelato che l’attività non disponeva delle necessarie autorizzazioni per la vendita di tali prodotti, i quali erano stati illegittimamente sottratti dalla rete produttiva e distributiva. Nel corso della perquisizione successiva, sono state rinvenute molte placche antitaccheggio rimosse in modo illecito all’interno dell’esercizio.

Gli articoli in vendita sono stati sequestrati e il proprietario è stato segnalato alle autorità giudiziarie per ricettazione.