Proposte concrete per migliorare il trasporto pubblico: fermata autostrada ripristinata, corse anticipate, capolinea spostato, più corse nei weekend e dopo le 20. Collaborazione positiva per soluzioni efficienti e ascolto reciproco. Coinvolgiamo tutti i Comuni per ampliare l'iniziativa. Inviateci le vostre problematiche e promettiamo risposte mirate

Ripristinare la fermata vicino all’autostrada dei laghi, adelantar le corse di 10 minuti, spostare il capolinea da Molino Dorino a Rho Fiera per favorire ulteriori punti di interscambio, e incrementare le corse nei fine settimana e dopo le 20. Queste sono le proposte avanzate dal sindaco di Lainate, Alberto Landonio, insieme ai capigruppo e alle associazioni dei pendolari, durante un incontro con la Città Metropolitana di Milano, l’Agenzia del Trasporto Pubblico locale e Movibus, per discutere il trasferimento del capolinea della linea Z617 da Lampugnano a Molino Dorino, nonché la cancellazione della fermata “Piazza ai laghi – uscita autostrada” attuata dal 12 settembre scorso.

La decisione dell’operatore del servizio era motivata dalla necessità di “ridurre i chilometri percorsi per gestire il turn-over del personale”, il quale è in costante carenza nel settore dei trasporti. Secondo Movibus, questa scelta servirebbe a mantenere il numero di corse invariato. Tuttavia, i pendolari lamentano che tali modifiche stanno creando difficoltà per studenti e lavoratori che ogni giorno si recano nel capoluogo.

Grazie all’azione della Città Metropolitana è stato avviato un monitoraggio attraverso questionari; i risultati sono stati presentati durante l’incontro e si sono trasformati in richieste concrete. “Posso anticipare che alcune istanze da Lainate, come il potenziamento per il fine settimana e dopo le 20, saranno incluse nel nuovo Piano di Bacino e stiamo lavorando anche sulle altre – afferma il consigliere delegato alla Mobilità, Marco Griguolo.”

Desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che stanno collaborando in modo costruttivo. Questa esperienza, che considero decisamente positiva, rappresenta un esempio di come l’ascolto reciproco possa favorire la creazione di un percorso efficiente, in grado di fornire soluzioni tangibili per i pendolari. È fondamentale che questa iniziativa venga ampliata a livello metropolitano coinvolgendo tutti i 133 Comuni della Città metropolitana. Nelle settimane a venire, inviteremo le amministrazioni locali e la comunità a farci pervenire eventuali problematiche e disservizi rilevati, promettendo di fornire risposte mirate a tutti.