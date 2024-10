Temporali intensi stanno per colpire: a Milano è stata attivata l’allerta arancione, con particolare attenzione per i fiumi Seveso e Lambro

In arrivo tempestose condizioni meteorologiche: è stata emessa un’allerta arancione a Milano, mentre ci si preoccupa per fiumi come il Seveso e il Lambro.

Dalle prime ore di questa mattina, a Milano è attivo un avviso di maltempo di livello arancione, corrispondente a una criticità moderata e a un pericolo stimato di 3 su 4. Questo avviso è relativo a potenziali rischi idrogeologici e idraulici.

Il bollettino della protezione civile regionale segnala che nel corso della giornata si prevede un clima perturbato con precipitazioni che potranno variare da moderate a forti su tutta la regione. Si stimano accumuli significativi, soprattutto nelle Prealpi e nelle Alpi centro-occidentali, mentre in alcune zone delle Alpi orientali e dell’Appennino ci saranno accumuli sporadici in pianura. I valori massimi previsti si aggirano tra i 70 e i 110 mm nelle 24 ore, con picchi isolati che potrebbero raggiungere i 100-120 mm in 12 ore e 150-180 mm in 24 ore, specialmente in alcune aree del Nordovest e della Media Valtellina. Si segnala anche la possibilità di temporali nel pomeriggio. I fenomeni più severi sono attesi a nord di Milano, aumentando il rischio di piena per i fiumi Seveso e Lambro, come già osservato in precedenti occasioni di maltempo.

“Palazzo Marino ha comunicato un’allerta per abbondanti piogge”, si legge in una nota. “Si raccomanda ai cittadini di prestare particolare attenzione vicino alle zone esposte a rischio di esondazione dei fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si suggerisce di non sostare né sotto gli alberi né nelle vicinanze di impalcature, dehors o tende”, è il messaggio del municipio, che ha anche informato che “il centro operativo comunale della protezione civile è attivo per seguire la situazione e coordinare eventuali interventi sul territorio”.