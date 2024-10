Sopra il Golfo Agricolo con una mongolfiera. I settanta ettari di spazi verdi a Segrate

La mobilitazione della comunità e del Comune ha impedito la realizzazione di progetti edilizi che avrebbero compromesso la natura dell’area. Oggi il Golfo Agricolo, un grande polmone verde situato tra Milano 2 e Rovagnasco, diventa ufficialmente di proprietà dei residenti di Segrate. In seguito all’idea di costruire un Data center sui terreni dell’ex Cise di Redecesio, la società 2C Sviluppo immobiliare, specializzata nella riqualificazione di aree dismesse, ha deciso di trasferire la proprietà del Golfo Agricolo al Comune, che così acquisisce un’area di 70 ettari da proteggere. L’obiettivo è quello di salvaguardare il luogo da edificazioni e di renderlo accessibile con progetti che incorporeranno anche le proposte dei cittadini. Tra le idee in considerazione, si pensano a sentieri, aree di riforestazione e spazi per mantenere l’attività agricola, coinvolgendo aziende pronte a coltivare sul posto. Gli abitanti di Segrate potranno cominciare a presentare le loro idee domenica, in occasione di una grande festa per celebrare il passaggio di proprietà. Durante quest’evento, ci sarà la possibilità di volare in mongolfiera per ammirare dall’alto il vasto e affascinante polmone verde. L’evento si svolgerà alle 15, con accessi in via Pertini per chi arriva in auto e in via Olgetta per i pedoni e ciclisti. Quattro mongolfiere offriranno voli vincolati di circa 5 minuti, permettendo un’osservazione inusuale del Golfo. Già 600 prenotazioni sono state effettuate e si sta considerando di ampliare l’iniziativa anche alla mattina, per rispondere alle numerose richieste.

Oggi è una giornata significativa per cittadini, comitati, associazioni e il Comune, poiché rappresenta un successo collettivo per la salvaguardia del Golfo come patrimonio comune. Il sindaco Paolo Micheli esprime la sua soddisfazione, ricordando le due decadi di impegno e lotte sostenute. Egli è fermamente convinto che la valorizzazione di quest’area contribuisca a creare una città “verde e adatta alle famiglie”. Giovanni Cassinelli, amministratore delegato di 2C Sviluppo Immobiliare, sottolinea con orgoglio l’importanza dell’acquisizione del Golfo, che è stata successivamente trasferita al Comune in cambio di uno spostamento delle volumetrie sull’ex Cise, definendo questo intervento come la più significativa donazione di spazi verdi da un privato al pubblico mai realizzata.