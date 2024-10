Siamo coinvolti in attività di ristrutturazione nel cuore della città. I lavori continueranno fino a novembre

Sono in corso lavori di ristrutturazione in via Alessandro Manzoni, nel cuore di Brusuglio, per migliorare la pavimentazione irregolare. Entro la prima settimana di novembre, anche questa zona di alto valore urbanistico del quartiere “manzoniano” avrà una nuova copertura stradale in piastrelle, così come avvenuto la scorsa estate in tre strade di Cormano Vecchia. Recentemente sono iniziati i lavori di sostituzione delle piastrelle usurate e di installazione delle nuove “Pietre d’Oriente”, arrivate a Cormano solo verso la fine di settembre. L’assessore ai Lavori Pubblici di Cormano, Massimo Ghidoni, precisa: “Le pietre provengono dall’India e, a causa di conflitti e della chiusura del Canale di Suez, le navi sono costrette a circumnavigare l’Africa, allungando notevolmente i tempi di consegna”. L’ordine delle piastrelle era stato effettuato ad aprile, ma la merce è giunta solo dieci giorni fa. Per quanto riguarda l’Ottobre Manzoniano, la celebrazione di Brusuglio del 27 ottobre si terrà come previsto, con poca incidenza sui disagi per la comunità.