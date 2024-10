“SempliceMente Genitori”. In seguito al tragico evento di Paderno, sono stati organizzati incontri con le famiglie

Dopo il tragico evento, sono stati organizzati incontri aperti per le famiglie. A partire da settembre, il Comune ha avviato un progetto in collaborazione con una rete di esperti. Inizialmente, sono intervenuti dei professionisti EMDR per affrontare la crisi, partecipando anche nelle scuole. Ora, sono previsti un ciclo di serate focalizzate su bambini e adolescenti. “Le sessioni trattano argomenti legati allo sviluppo, un percorso ricco di significativi cambiamenti fisici, emotivi e comportamentali,” affermano i rappresentanti del Municipio. La prima serata, denominata “SempliceMente genitori,” si terrà domani alle 21 presso l’auditorium Tilane. “L’incontro intende stimolare riflessioni sulla genitorialità, adottando una prospettiva sistemica capace di riconoscere la complessità e le specificità del nostro contesto sociale. Inoltre, verranno presentate strategie e metodologie educative per arricchire le competenze dei partecipanti.” Cristina Veronese, esperta in Scienze pedagogiche, dialogherà con le famiglie, affiancata dai moderatori Alberto Policastri e Matteo Spinelli, professionisti del Servizio psicologico della cooperativa sociale onlus Duepuntiacapo. Mercoledì 16 ottobre si svolgerà il secondo incontro, intitolato “Identità morale e cooperazione in età scolare,” che cercherà di chiarire questioni relative allo sviluppo morale, all’impatto delle pratiche educative sui comportamenti prosociali dei bambini e al ruolo della cooperazione nell’apprendimento e nello sviluppo cognitivo ed emotivo.

Durante la serata, ci concentreremo su domande chiave che aiuteranno gli adulti presenti a comprendere meglio il tema dello sviluppo morale e il valore della cooperazione, tanto nelle scuole quanto nella comunità. Martedì 29, si terrà un incontro in aula consiliare, in cui Alberto Pellai, specialista in psicologia dell’età evolutiva, e Elena Meroni, responsabile dell’azienda speciale consortile “Comuni insieme per lo sviluppo sociale”, discuteranno del ruolo educativo degli adulti e delle dinamiche adolescenziali. In seguito ai recenti eventi che hanno colpito la comunità di Paderno, gli adulti si stanno interrogando su come svolgere il loro compito educativo, quali segnali considerare, come interpretarli e le azioni da intraprendere.