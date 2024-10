Rinnovamento di Cava Santa Barbara. Dopo oltre due decenni di attesa, si inizia

La recente conferenza di servizi “semplificata” si è conclusa presso il Parco Adda Nord, con l’approvazione di diversi pareri e l’avvio di un progetto che dispone di oltre un milione di euro di fondi. Finalmente, dopo 27 anni, si procederà ai lavori di riqualificazione della Cava Santa Barbara ad Albignano, previsti entro la primavera. Questa riqualificazione sarà di tipo ambientale ed ecologica. Il sito si trova in un’area in cui, vent’anni fa, il peso delle opere di rinnovamento infrastrutturale (come il quadruplicamento della ferrovia e la Brebemi) è stato significativo. Il progetto restituirà una parte di territorio alla natura e al suo paesaggio originale.

Nei giorni scorsi si è conclusa la conferenza di servizi guidata dal Parco. Il progetto di recupero della cava, ricordiamo, risale al 1997 ed era incluso nell’accordo di programma per il miglioramento della linea ferroviaria Pioltello-Treviglio. Le infrastrutture sono state completate nel 2007, ma per le compensazioni è stata necessaria l’attesa di un incontro tra enti che si è tenuto lo scorso anno. Tra i pareri espressi durante la conferenza, quello di Rfi, Brebemi, del Consorzio del Canale Muzza e della Bassa Lodigiana, così come quello positivo del Comune di Truccazzano. Il sindaco Franco De Gregorio ha commentato: “La procedura è conclusa. Ora inizieremo la fase di progettazione e i lavori inizierebbero fra la primavera e l’autunno”. Non ci saranno attività impattanti: “No, è stata una decisione presa sin dall’inizio. Quest’area è molto speciale e rimarrà inalterata, con attività di ricerca che vi si svolgeranno”.

Le azioni previste sono già state delineate: potatura mirata degli alberi, stabilizzazione e protezione delle rive, creazione di nuove aree verdi, inclusi i terrazzamenti, e realizzazione di sentieri interni.