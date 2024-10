Rassegna cinematografica delle emozioni da scoprire

Il bullismo di genere, le esperienze dei bambini durante la pandemia e il lockdown, l’emigrazione dai Paesi in conflitto, la violenza in ambito domestico e la realtà dei rifugiati sono solo alcune delle tematiche affrontate nella nuova edizione di “Emozioni da guardare”. Questa rassegna, promossa dal Comune, dalla consulta sociale e dal Cinema multisala Arcadia, offre uno sguardo approfondito sulle emergenze sociali più gravi. Con film toccanti, si spera di suscitare emozioni e stimolare una riflessione.

L’evento inizia domani e durerà fino al 27, seguendo il consueto schema: proiezioni pomeridiane alle 17.20 e serali alle 20.45, con un costo di 6 euro. In aggiunta, il 16 ottobre e il 20 novembre sarà possibile partecipare a un “Apericinema” presso il foyer. Nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione con l’assessora alle Politiche Sociali, Francesca Moratti, insieme a Noemi Lamacchia per Arcadia Cinema. Era presente anche l’assessora alla Cultura, Diana Marangoni, che ha accompagnato due studenti di Melzo al festival di Giffoni; saranno proprio loro a introdurre “I bambini di Gaza” il 13 novembre.

Un altro momento significativo potrebbe essere associato alla proiezione del film “L’innocenza” il 23 ottobre, che tratta di bullismo e relazioni; si sta valutando un collegamento con Teresa Manes, madre di Andrea, che si è tolto la vita a causa di atti di bullismo nel 2012. Tra gli altri film in programma figurano “The old oak”, che inaugura la rassegna, “Green Border” il 16, e “Careseekers: in cerca di cura” il 30. Il 6 novembre sarà presentato “Madame luna”, seguito da “I bambini di Gaza” il 13 e “Out There” il 20. Infine, il 27 ci sarà una proiezione contro la violenza organizzata con Rete Viola, presentando il film “Un altro domani”.