Problemi sulla rete ferroviaria: il traffico dei treni bloccato

Un’interruzione sulla rete ferroviaria ha causato disagi notevoli. Problemi e soppressioni dei servizi sono il risultato di un malfunzionamento della rete elettrica avvenuto nel corso della notte. La situazione si è aggravata per circa sette ore a causa di un inconveniente nella linea di trazione, manifestatosi poco prima dell’una fra lunedì e martedì. L’evento si è registrato subito dopo il passaggio del treno 802, in partenza da Garbagnate Milanese diretto a Milano Cadorna, con il problema che ha interessato il tratto tra Garbagnate e Milano Bovisa.

Al momento, le cause dell’incidente non sono state chiarite e gli esperti sono impegnati negli accertamenti. Per permettere il lavoro dei tecnici di Ferrovidenord, è stato necessario fermare il traffico ferroviario tra Saronno e Milano Cadorna. L’azienda comunica che, nonostante l’aggravarsi delle avverse condizioni meteorologiche, gli interventi sono stati ultimati alle 7.55. Tuttavia, anche dopo il ritorno alla normalità, i treni continuano a segnalare rilevanti ritardi e, in alcune situazioni, soppressioni.